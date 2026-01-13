Facianın eşiğinden dönüldü! Heyelanla birlikte dev kayalar yola düştü

Trabzon'un Şalpazarı ilçesini sahil yolunun Akçiriş mevkiinde facianın eşiğinden dönüldü.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Bölgede meydana gelen heyelan sonucu karayolu dev kayalar düştü. Yol ulaşıma kapanırken, Şalpazarı Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından tek şeritten yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Karayolunda ulaşım şu anda tek şeritten sağlanırken, yetkililer, bölgede yağış ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.