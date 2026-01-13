Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Facianın eşiğinden dönüldü! Heyelanla birlikte dev kayalar yola düştü

Trabzon'un Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunda dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Dev kayaların yola düştüğü olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yetkililer heyelan konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Facianın eşiğinden dönüldü! Heyelanla birlikte dev kayalar yola düştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 10:54

Trabzon'un Şalpazarı ilçesini sahil yolunun Akçiriş mevkiinde facianın eşiğinden dönüldü.

Facianın eşiğinden dönüldü! Heyelanla birlikte dev kayalar yola düştü

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Bölgede meydana gelen heyelan sonucu karayolu dev kayalar düştü. Yol ulaşıma kapanırken, Şalpazarı Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından tek şeritten yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü! Heyelanla birlikte dev kayalar yola düştü

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Karayolunda ulaşım şu anda tek şeritten sağlanırken, yetkililer, bölgede yağış ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alkollü sürücü ehliyeti kaptırdı, yaptığı hareket şoke etti!
Çivili, elektrikli düzenekle komşunu öldürmeye çalıştı! Savunması şoke etti: 'İnsan hemen ölmez'
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar yağışı çok sert geliyor: Günlerde durmadan yağacak
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.