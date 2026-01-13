Facianın eşiğinden dönüldü! Heyelanla birlikte dev kayalar yola düştü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trabzon'un Şalpazarı ilçesini sahil yolunun Akçiriş mevkiinde facianın eşiğinden dönüldü.
Bölgede meydana gelen heyelan sonucu karayolu dev kayalar düştü. Yol ulaşıma kapanırken, Şalpazarı Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından tek şeritten yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Karayolunda ulaşım şu anda tek şeritten sağlanırken, yetkililer, bölgede yağış ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.