TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Facianın eşiğinden saniyelerle dönüldü! Dev kayalar yola düştü

Isparta-Antalya kara yolunda facianın eşiğinden saniyelerle dönüldü. Heyelan nedeniyle dev kayalar yola düştü. Yol tamamen kapanırken vatandaşlar ise kendi imkanları ile yolu açmaya çalıştı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
17:12
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
17:12

Antalya-Isparta yolu üzerinde akşam saatlerine doğru büyük bir faciadan dönüldü. Bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından dağdan kopan büyük kaya parçaları kara yoluna düştü.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, şans eseri mal ve can kaybı olmadı. Sürücüler ve yol üzerinde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmaya çalıştı.

Facianın eşiğinden saniyelerle dönüldü! Dev kayalar yola düştü

Sürücülerin yardımlaşması sonucu yol, tek şerit halinde kontrollü olarak kısmen ulaşıma açıldı. Ekipler tarafından çalışma başlatıldığı öğrenilirken yoldaki kayaların kaldırılmasının ardından yolun trafiğe tamamen açılacağı belirtildi.

Facianın eşiğinden saniyelerle dönüldü! Dev kayalar yola düştü

ANTALYA'DA SABAH SAATLERİNDE FACİA GİBİ KAZA

Öte yandan bugün sabah saatlerinden itibaren iki şehirden peş peşe katliam gibi kaza haberleri geldi. Antalya'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti. Bu kazadan saatler sonra Burdur'da da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yedi kişi yaşamını kaybetti.

Facianın eşiğinden saniyelerle dönüldü! Dev kayalar yola düştü
#Yaşam
#Yaşam
TGRT Haber
