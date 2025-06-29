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 | Özge Sönmez

'Faizsiz kredi' dolandırıcılarına darbe! Hesap hareketleri şaşkına çevirdi: Tam 512 milyon TL

Diyarbakır merkezli yürütülen "Akbaba Operasyonu"nda vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şüpheliler yakalandı. Operasyon kapsamında 25 şüphelinden 18'i tutuklanırken, hesap hareketleri şok etti. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, çete üyelerini hesap hareketlerinde 512 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 08:23
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 08:28

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılar için düğmeye bastı. Düzenlenen Akbaba Operasyonu’nda, vatandaşları banka görevlisi gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheliler, 30 kişilik özel ekiple 2 ay boyunca takip edildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin hesaplarında toplam 512 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Gözaltına alınan 25 şüphelinden 18'i tutuklandı.

AYLARCA İZ SÜRDÜLER

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 30 kişilik özel bir ekip, 2 ay süren detaylı çalışma yürüttü. MASAK raporları incelendi, yüzlerce banka hareketi analiz edildi. Sonuç olarak 25 şüpheli tespit edildi.

'Faizsiz kredi' dolandırıcılarına darbe! Hesap hareketleri şaşkına çevirdi: Tam 512 milyon TL


Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu’da Özel Harekât destekli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında bazı şüpheliler, evlerine giren özel harekât polislerini görünce ellerindeki silahları ve içeriğinde önemli belgeler bulunan laptop bilgisayarı pencereden attı.

512 MİLYON TL’LİK ŞÜPHELİ İŞLEM

Operasyonun mali boyutu da dudak uçuklattı. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, şüphelilerin hesaplarında toplam 512 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait çok sayıda ev, işyeri, araç ve banka hesabına el konuldu. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

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