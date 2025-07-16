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 | Bengül Arıca

Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı! Mal varlıklarına el konuldu

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Faladdin ve Binnaz isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen'in, falcılık yoluyla haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla tüm mal varlığına el konularak hakkında gözaltı kararı verildi.

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Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı! Mal varlıklarına el konuldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 10:52

Kahve falı yorumlayan “Falaaddin ve Binnaz” isimli uygulamalarının kurucusu olan Sertaç Taşdelen hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında, Taşdelen'in banka hesapları, araçları ve şirket hisseleri dahil olmak üzere tüm mal varlığına el konuldu. Edinilen bilgilere göre, Başsavcılık tarafından yürütülen 2025/43514 sayılı soruşturmada, Taşdelen'in sahibi olduğu Faladdin ve Binnaz platformları üzerinden fal, astroloji, medyum ve yıldız haritası gibi hizmetler için ücret aldığı tespit edildi.

Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı! Mal varlıklarına el konuldu

SERTAÇ TAŞDELEN HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun raporları doğrultusunda, Taşdelen'in bu yolla elde ettiği gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlendi. Bu tespitler üzerine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelinin tüm mal varlığına el konulmasına karar verilerek Taşdelen hakkında gözaltı kararı verdi. El konulan varlıklar arasında; Taşdelen'e ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ve Arteria Yazılım A.Ş. şirketindeki ortaklık payları yer alıyor.

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ETİKETLER
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#güvenlik
#Sertaç Taşdelen
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#Yurt Dışı Para Aklama
#Mal Varlığı El Konulması
#Yaşam
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