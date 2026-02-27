Menü Kapat
Fatih'te alevler iki binayı sardı, kedi son anda kurtarıldı

Fatih'te gece yarısı yükselen alevler mahalleliyi ayağa kaldırdı. Sokakta ahşap binada başlayan yangın bitişik nizamdaki binaya da sıçradı. Alevlerin etki ettiği binadan bir kedi kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
27.02.2026
27.02.2026
Fatih'te 01.30 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi Ananas Sokak'ta yangın başladı.3 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi.

Fatih'te alevler iki binayı sardı, kedi son anda kurtarıldı

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Hızla büyüyen yangın, bitişik nizamda bulunan ahşap binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan binalara müdahale etti. Paniğe neden olan yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü.

Fatih'te alevler iki binayı sardı, kedi son anda kurtarıldı

Kimi vatandaşlar ise evlerinin penceresinden yangını izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu, yangın sirayet büyümeden önce kontrol altına alınmasının ardından tamamen söndürüldü.

Fatih'te alevler iki binayı sardı, kedi son anda kurtarıldı

KURTARILAN KEDİ KORKUDAN TİTREDİ


Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında dumandan etkilenen bir kedi yangının sirayet ettiği binadan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kedi ambulansa götürülürken, dumandan etkilenen hayvana oksijen takviyesi yapıldı. Kedinin sahibin kucağında korkudan titrediği görüldü.

