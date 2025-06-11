Fatih'te can pazarı! 5 katlı binada çökme: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te 5 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul Fatih'te Koca Mustafapaşa Sarraf Tahsin Sokak'taki 5 katlı binanın arka cephesinde kısmi çökme oldu. Büyük bir gürültüyle irkilen vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİNADAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTILAR

Çökme sırasında binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Öte yandan, çökme nedeniyle çevredeki bazı binalar da hasar aldı.