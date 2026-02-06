Fatih'te İETT otobüsü 22 yaşındaki genç kadına çarptı

Kategoriler
İstanbul'un Fatih ilçesi Pazartekke Tramvay Durağı mevkisinde İETT otobüsü yayaya çarparak genç kadını yaraladı. Dönüş yapan Y.Y idaresindeki otobüsün çarpmasıyla 22 yaşındaki A.C. savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.