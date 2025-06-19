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 | Onur Kaya

Fatih'te otomobile silahlı saldırı! Başından kurşunlanarak öldürüldü

İstanbul'un Fatih ilçesinde gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi. Otomobiliyle seyir halindeki sürücü, ara sokağa girdiğinde yanında yolcu olarak bulunan kişi tarafından tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

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KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 06:57
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 07:31

Fatih'te gece yarısı otomobiliyle girdiği ara sokakta yanındaki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaşamını yitirdi.

Fatih'te otomobile silahlı saldırı! Başından kurşunlanarak öldürüldü

SÜRÜCÜYÜ BAŞINDAN VURDU

Olay, saat 00.00 sıralarında Fatih, Yedikule Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araç Şişmanağa Sokak'a geldiği sırada yolcu koltuğundaki kişi bilinmeyen bir nedenle araç sürücüsüne silahla ateş etti. Araç sürücüsü kanlar içerisinde yığıldı.

Fatih'te otomobile silahlı saldırı! Başından kurşunlanarak öldürüldü

ÖNCE APARTMANA GİRDİ, SONRA KAÇTI

Sürücüye ateş açan saldırgan ise olay yerinden kaçarak önce bölgedeki bir apartmana girdi. Bir süre burada bekleyen şahıs daha sonra binadan çıkarak olay yerinden kaçtı.

Fatih'te otomobile silahlı saldırı! Başından kurşunlanarak öldürüldü

Yaşanan olay sonrası mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahale esnasında araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alarak konuyla ilgili derinlemesine araştırma yapmaya başladı.

Fatih'te otomobile silahlı saldırı! Başından kurşunlanarak öldürüldü

Saldırıda hayatını kaybeden araç sürücüsünün cenazesi Yenisbosna Adli Tıp Kurumuna götürülmek üzere yola çıktı.

POLİS KAMERALARDAN SALDIRGANI ARIYOR

Kaçan şüpheliyi yakalamak için girişimler başlarken çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelendi. Kaçan şahsı arama çalışmaları sürdürülürken saldırının gerçekleştiği araç ise otoparka kaldırıldı.

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