Esenyurt'ta tekel bayisine uzun namlulu silahlarla saldırı

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde gece saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Yabancı plakalı araçla gelen şahıslar, uzun namlulu silahlarla tekel bayisine ateş açıp kaçtı. Polisle kovalamaca yaşayan şahıslar kaçarken birçok otomobile çarptı. Aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan saldırganlardan biri yakalandı. Ekipler bölgeyi adeta ablukaya alırken, saldırganların arabasından 2 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca çıktı