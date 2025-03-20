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 | Baran Aksoy

Fatma Elmuhammed'in ölümünde cinayet iddiası! Kıyafetleri yoktu, cesedinin bir kısmı yanmıştı

Ankara'da metruk bir binanın bahçesinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Fatma Elmuhammed'in babası, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Hem Fatma'nın babasının hem de görgü tanıklarının korkunç iddiaları kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Fatma'nın üstünde kıyafetlerinin olmaması ayrıca cesedinin bir kısmının yanmış olması cinayet ihtimalini güçlendirdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 14:33

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün akşam saatlerine doğru vatandaşlar, metruk bir binanın bahçesinde bir çocuk cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, cesedin 6 yaşındaki Suriyeli Fatma Elmuhammed'e ait olduğu belirlendi. İlk değerlendirmelere göre çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği düşünülürken, olay yerindeki incelemelerde şüpheli bir duruma rastlanmadı.

CESEDİ KÜLLERİN ÜZERİNDE BULUNDU

Çalışmaların tamamlanmasının ardından küçük kızın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası netleşeceği belirtilirken, çocuğun kıyafetsiz olması ve cansız bedeninin küllerin üzerinde bulunması dikkat çekti. Adli Tıp'taki işlemlerin ardından cenazesinin Mamak'taki Ortaköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olduğu belirtilen Elmuhammed’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

"KIZIM YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ"

Kızının yakılarak öldürüldüğünü ileri süren baba İbrahim Elmuhammed, "Kızım kardeşi ile bakkala gitmişti. Eve geldikten sonra tekrar gitti ama bu kez geri gelmedi. Bir süre sonra annesi komşularımızla birlikte aramaya çıktı ama bulamadı. Metruk binadaki bir kişi ilk başta eşimin içeri girmesine izin vermemiş. Ardından iki kez ablam gelmiş ona da müsaade etmemiş. Daha sonra annem o adama, kızımı görüp görmediğini sorunca, ‘Kulaklarım duymuyor' diye cevap vermiş ama normalde duyuyordu, bir problemi yoktu...

"ŞÜPHELENDİĞİM BİRİLERİ VAR AMA..."

...Annem ve eşim o sırada yerde kızımın montunu görmüş. Daha sonra da diğer elbiseleri ile karşılaşmışlar. Üzerini naylonla örtüp yakmaya çalışmışlar kızımı. Anladığım kadarıyla kızım öldükten sonra cesedini buraya getirmişler. Vücudunda köpek ısırıkları var ama o köpek kızımın elbiselerini nasıl çıkarmış olabilir. Çocuğumun üzerinde hiç kıyafet yoktu. Bir sebep olduğunu düşünüyorum ve şüphelendiğim birileri var ama insanlara da iftira atmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"CESETTE YANIK İZLERİ VARDI. SAÇI DA YOKTU, KEL HALDEYDİ"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Osman Erdem ise, "Çocuğun ailesi yanıma gelerek kaybolduğunu söyledi. Cami imamı ile görüştük. Minareden kayıp çocuk olduğuna dair anons geçildi. Bir süre sonra çocuk cesedi bulunduğunu söylediler. Geldiğimde çocuğun cesedini yerde gördüm. Kalçası ve vücudunun bazı yerleri yenmiş gibiydi, parçalanmıştı. Cesette yanık izleri vardı. Saçı da yoktu, kel haldeydi. Çocuğun tişörtü ve montu yerdeydi, onlarla üzerini örttüm. Sağlık ve polis ekiplerini aradım. Olay yerine gelerek müdahale ettiler. Farklı şeyler söyleniyor ama olayın nasıl olduğuna dair bilgim yok. Bu bina 2 senedir metruk halde. Polisler inceleme başlattı. Ceset yeni gibi görünmüyordu. Bence en az bir günlük cesetti. Sanki bir boğuşma olmuş. Etrafta kan izleri vardı. Köpek saldırısı olsaydı en azından sesleri duyardık. Mahallemizde çok fazla köpek var. Saldırma olayları yok ama sayıları çok fazla. Kimseyi suçlamak istemiyoruz. Emniyet araştıracaktır" dedi.

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