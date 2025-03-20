Ankara'da kan donduran olay! 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde öğle saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Metruk binanın bahçesinde 6 yaşında bir kız çocuğu ölü bulundu. Acı olay sonrası yapılan ilk incelemelerde çocuğun vücudunda köpek ısırıkları tespit edildi.

Başkent'te metruk bir binanın bahçesinde bulunan çocuk cesedi şoke etti. Ankara'nın Altındağ ilçesinde vatandaşlar metruk bir binanın bahçesinde çocuk cesedi ile karşılaştı. Yapılan ihbar sonucu Olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin yabancı uyruklu F.M'ye ait olduğunu tespit etti.

KÖPEK SALDIRISI İDDİASI

Yapılan incelemelerde kız çocuğunun ölüm sebebinin köpek saldırısı olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.