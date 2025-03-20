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 | Bengül Büyükhan

Sosyal medyada evde iş ilanı tuzağı! 5 buçuk milyonluk vurgun yaptılar!

Dolandırıcılar bu kez evde iş arayan vatandaşları gözüne kestirdi. Sosyal medyadan verdikleri "Evde Sabun Paketleme" işi ilanlarıyla vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılar kapora adı altında tam 5,5 milyon TL civarında vurgun yaptı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 07:38
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 07:49

Adana'da vatandaşları sosyal medyadan verdikleri iş ilanlarıyla tuzağa düşüren dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin hesaplarında 5.5 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

5.5 MİLYONLUK VURGUN

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Hesaplarında 5.5 Milyon TL işlem hacmi bulunan 7 şüphelinin, 5'i tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi" denildi.

'EVDE SABUN PAKETLEME' İLANLARIYLA TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Açıklamanın devamında ise "Şüpheliler hakkında sosyal medya platformları üzerinden 'Evde Sabun Paketleme' ilanı adı altında vatandaşlarımızı dolandırmak suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka kredi kartı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

KAPORA ADI ALTINDA DOLANDIRDILAR

Öte yandan şüphelilerin, evden çalışmak isteyenlerden iş ilanıyla kapora adı altında 500 TL gibi rakamlar talep ettiği bu şekilde yüzlerce kişiyi yüklü miktarda dolandırdığı iddia ediliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri nelerdir?
Hediye kazanılmış ürün vaadiyle gelen e-postalar, özellikle de anti-virüs reklamları sahte olabilir. Bunların içerdiği ek dosyalar veya bağlantıların götürdüğü adresler zararlı yazılımlarla sahip olduğundan bu yazılımlar dolandırıcıların bilgisayardan şifreleri çalmasına neden olabilir. Bu nedenle bu içerikteki maillerin açılmaması en sağlıklı yöntemdir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde satın alınan ürün ile teslim edilen ürünün farklı olması, piyasa fiyatının çok altında satılan elektronik ürünlerin yerine bambaşka bir ürün gönderilmesi ya da güvenilirliği olmayan bir internet sitesine verdiğiniz bilgileriniz ile hesabınızdan/kredi kartınızdan bilginiz dışında para çekilmesi gibi dolandırıcılıklar söz konusu olabilir. Bu durumlardan kendinizi koruyabilmek için güvenliğinden emin olmadığınız sitelerde ödeme şeklini "kapıda ödeme" olarak seçin ve ürünü gördükten sonra ödemeyi gerçekleştirin. Sosyal medya üzerinden hesapların ele geçirilmesi yoluyla yapılan dolandırıcılıklarda yakınlarınıza ait sosyal medya hesapları kullanılarak sizden dolandırıcılar para isteyebilir. Bu gibi bir durumla karşılaştığınızda size mesaj gönderdiğini düşündüğünüz yakınınızı arayarak onunla iletişim kurmak size yol gösterecektir. Sosyal medya üzerinden kullanılan bir başka yöntemde ise sahte hesaplar açan dolandırıcılar, flört, evlenme ve benzeri vaatler ile karşı taraftan para ve benzeri değerler istemektedir. En yaygın internet dolandırıcılıklarından birisinde de dolandırıcılar yasal bir kurum gibi davranarak hesap bilgilerini çalmaktadır. Bu yöntemde yanlış bir bağlantıya tıklayıp gerçekten bankaya girdiğini sanan kullanıcı, sahte bir siteye girerek şifresini dolandırıcılara vermektedir. Böylelikle mağdurun banka hesabına internet üzerinden girebilen dolandırıcılar mağdurların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktarabilmektedirler.
ETİKETLER
#Internet Dolandırıcılığı
#Yaşam
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