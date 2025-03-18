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 | Bengül Büyükhan

Dolandırıcılardan 'iftar' tuzağı! Dikkat sizin de başınıza gelebilir

Dolandırıcılar her gün yeni yöntemlerle karşımıza çıkıyor. Bu kez de vatandaşlara ‘İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir' şeklinde mesaj göndererek linke tıklayan kişileri tuzaklarına düşürüyor. Dolandırıcılar bu yöntemle linke tıklayan kişinin telefonuna sızarak banka hesaplarını boşaltıp kişisel bilgilerine ulaşıyor. İşte tüm detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 12:28

Dolandırıcıların tuzakları bitmek bilmiyor. Bu kez de 'iftar' bahanesiyle onlarca kişi dolandırıldı. Sahtekarlar vatandaşların cep telefonlarına ‘İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir' şeklinde mesaj gönderip mesajdaki linke tıklayan kişilerin banka hesaplarını boşalttı.

"İFTAR REZERVASYONUNUZ YAPTIRILMIŞTIR" MESAJI GELİYOR

Dolandırıcıların da Ramazan ayında yeni yöntemler geliştirdiğine dikkat çeken avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Yeni dolandırma sisteminde insanlara SMS veya WhatsApp üzerinden 'iftar programına yeriniz ayırtılmıştır, iftar rezervasyonunuz yaptırılmıştır, linke tıklayarak kesinleştirebilirsiniz veya iptal edebilirsiniz' şeklinde linkler atmaya başladılar. Bu linklere tıklandığında eski dönemlerde kullandıkları gibi, sizlerin banka hesaplarına girerek paralarınızı çekiyorlar. Şu anda da bu yöntem çok revaçta. Aile yaşamı olan kişilerin düşüncesi ise 'acaba çocuğum mu yaptı, eşim mi yaptı, acaba bizi iftara davet eden kişiler mi yaptı, bana bir link mi gönderdiler, bu rezervasyona katılmam için tıklamam mı lazım' şeklinde düşüncelere girerek, rehavetle iftar saatine yakın dönemde insanın gücünün kalmadığı, tükendiği zamanlarda bunu yapıyorlar" dedi.

TELEFONDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞIYORLAR

Bir dolandırılma olayının ardından kişilerin özel bilgilerine kadar ulaşıldığını anlatan Çakır, "Geçmiş dönemlerde vatandaşların sadece banka hesaplarına girip oradan para çekimi yapılıyordu. Lakin teknolojinin ilerlemesi ve aynı zamanda yapay zekanın ilerlemesi nedeniyle insanların telefonundaki bütün özel bilgilere hatta her şeye ulaşıyorlar. Bizim yakın zamanda müvekkilimizin ise notlar bölümüne dahi ulaşıldı. Bu nedenle insanların ne kadar telefon kilitleri güçlü olsa bile, artık özel hayatlarına kadar giriyorlar. İnsanların artık daha dikkatli olması gerekiyor. Her şey sadece para değil bu hayatta. Yaptığınız iş gereği, ticaret yaptığınız kişi, telefonunuzda sadece sizi değil, karşı taraftaki muhatap olduğunuz kişiye de bu özel bilgilerle şantaj yapabiliyorlar. Bu yüzden daha bilinçli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

UZMANINDAN ÖNEMLİ UYARI

Dolandırılan kişilerin sadece maddi kayıplarla kalmadığına dikkat çeken Çakır, "Dolandırıcıların tek hedefi vatandaşların banka hesaplarının içinde bulunan paraları almak değil. Aslında bir kötü senaryo ise kara para aklama olayına da girdi durum artık. Kişilerin banka bilgilerini oradan alıp, yurt dışından aktaracakları kara paraları belirlenen hesaplara aktarıp, bu hesap üzerinden daha sonra kendi hesaplarına aktarım yapıyorlar. Bu nedenle insanlar, önceden sadece paralarından oluyorken, artık özel hayatlarından, ticari hayatlarından ve sicil kayıtlarından oluyor. Kişinin kara parayla da suçlanması ne yazık ki cezası yüksek olan suçlardır. Artık telefonlarına gelen mesajlarda, sosyal hayatta birbirimizden habersiz olabilir diye tıklayabiliyoruz ama yakın dostlarınıza, ailenize ‘bana böyle bir bildirim geldi, siz benim için bir rezervasyon yaptınız mı' şeklinde birbirimize danışarak bu şekilde linkleri tıklamamız gerekiyor" diye konuştu.

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#Telefon Dolandırıcılığı
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