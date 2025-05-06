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 | Bengül Arıca

Felaketin boyutu karlar eriyince gün yüzüne çıktı! 23 ev harabeye döndü

Trabzon ve Giresun il sınırlarında yer alan 2 bin 182 rakımdaki Sis Dağı Yaylası'nda 13 Mart'ta çığ düşmüştü. Felaketin boyutu yaylada karların erimesiyle ortaya çıktı. Çığ nedeniyle 23 adet yayla evi ağır hasar görürken, yaylanın camisinin de yıkıldığı görüldü.

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Felaketin boyutu karlar eriyince gün yüzüne çıktı! 23 ev harabeye döndü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 09:26

13 Mart'ta meydana gelen çığ felaketinin boyutu karların kalkmasıyla yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sis Dağı Erkeksu Obası Bayazıt mevkiinde meydana gelen olayda 23 adet yayla evi ağır hasar görürken, yaylanın camisinin de yıkılmış durumda olduğu görüldü. Şans eseri yayla sakinlerinin büyük kısmının kış aylarında şehir merkezlerinde yaşaması nedeniyle can kaybının yaşanmadığı bölgede maddi hasarın büyük olduğu gözlemlenirken, neredeyse obadaki bütün evler kullanılamaz hale geldi.

Felaketin boyutu karlar eriyince gün yüzüne çıktı! 23 ev harabeye döndü

"KEŞKE EVLERE AYI GİRSEYDİ DE BÖYLE OLMASAYDI"

Felaketin yaşandığı yere yakın Eynesil Obası'nda evinin olduğunu belirten Eşref Gemici, "Benim de evim var yukarıda. Buradan geçiyordum, görmek istedim son durumu. Ramazan ayının 13'ünde burada çığ olduğunu öğrendik. O gece arkadaşlar buraya geldiler, sabah kalktıklarında ise 23 tane ev ve caminin tamamen yok olduklarını görmüşler. Çığ yukardaki zirveden gelmiş. Zaten her sene bu tarz olaylar yaşanıyor. Bundan sonra burada herhangi bir yerleşim olmaz. Çünkü buraya kimsenin cesaret edip de ev yapacağını düşünmüyorum. Buraya yakın müsait bir bölge var, yetkililer ev sahiplerine orayı önermiş, sanırım oraya yapılacak yeni evler. Burada yeni yapılmış evler de vardı. Çok ağlayanlar üzülenler oldu, felaketin ardından. Eşyalarını toplamaya gelenler oluyor hurdaya vermek için. Kırılmayan kerestesini, beyaz eşyasını hurdacıya vermek için alanlar oluyor. Burada ayılar da çok mağdur ediyor insanları ama evlere ayı girseydi de böyle olmasaydı keşke" dedi.

Felaketin boyutu karlar eriyince gün yüzüne çıktı! 23 ev harabeye döndü

"ÇIĞ DEĞİL SANKİ DEPREM"

Yöre sakinlerinden Mustafa Özcan ise yaptığı açıklamada, "Bölgemiz genelinde etkili olan kar yağışının ardından oluşmuş olan kar kütlelerinin, ani hava değişimi sonrasında erimesiyle yukardan aşağı gelmesi sonucu burayı silmiş süpürmüş. Bizim çığın olduğu zaman buraya ulaşma fırsatımız olmadığı için, facianın bu kadar şiddetli olduğunu bilmiyorduk. Geldiğimizde gördüğümüz manzara karşısında sanki Kahramanmaraş Depremi olmuş gibi bir görüntüyle karşılaştık. Çığ değil de sanki bir deprem sonrası görüntü varmış gibi korkutucu bir manzara ile karşılaştık. Bazı ev sahipleri ile görüştüğümde, kendilerinin gereken yerlere dilekçelerini verdiklerini ve buradaki mağduriyetleri ilgili çalışmaların başlatıldığını söylediler" diye konuştu.

Felaketin boyutu karlar eriyince gün yüzüne çıktı! 23 ev harabeye döndü

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