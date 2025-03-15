Fenomen Meltem Menteşeli cinayetinde yeni gelişme! Saklandığı arazide kıskıvrak yakalandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen korkunç olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tiktok fenomeni olan Meltem Menteşeli'nin katili saklandığı arazide kıskıvrak yakalandı. Kan donduran olay, 11 Mart saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE 13 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi.

TİKTOK FENOMENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öldürülen Meltem Menteşeli'nin sosyal medyada TikTok'ta fenomen olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağladığı da öğrenildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri T.A., Meltem Menteşeli'nin eşi R.M., B.G. ve F.Ö'yü gözaltına almıştı. Olayın şüphelilerinden M.D. ise kayıplara karışırken, devam eden soruşturmada M.D.'nin eşi G.D. de gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararlarının ardından, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. adli kontrolle, B.G. ve T.A.'nın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olay kapsamında gözaltına alınan Menteşeli'nin kız arkadaşı F.Ö. ve firari şüpheli M.D.'nin eşi G.D. ise adliyeye sevk edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

TikTok'ta 33 bin takipçisi olan Meltem Menteşeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Menteşeli'nin bir yakını ile hastanede çekildiği fotoğrafın üzerine, "Toprak aldığını geri vermiyor. O yüzden sevdiklerinizin kıymetini bilin ölünce değil. Ölünce boşuna ağlamayın" yazması yürek burktu. Ayrıca paylaşımına eklediği seslendirmede, "Gelip geçici bir dünyadayız. Yolcuyuz geliyoruz ve gidiyoruz. Hiçbir şey bize ait değil. Neyin kavgası, neyi paylaşamıyoruz. Fazla ciddiye almayın hayatı. Bir gün her şey fotoğraflarda kalır" şeklindeki sözler yer aldı.

SAKLANDIĞI ARAZİDE KISKIVRAK YAKALANDI

Menteşeli'nin öldürülmesinin ardından olayın şüphelisi M.D. firar ederken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, JASAT, Komanda ve İstihbarat ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından zanlı M.D. saklandığı arazide kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.