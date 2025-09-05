Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Film gibi olay! Ayıdan ağaca tırmanarak kurtuldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabasının yanına gittiği esnada ayı saldıran vatandaş yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Cevat Sunman, ayı saldırısından nasıl kurtulduğunu anlattı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 14:39

Cevat Sunman dayısının oğlunun yanına gitmek için evden çıktı. Dere yatağından geçtiği sırada ayının saldırısına uğrayan Sunman, yere düşerek yaralandı. Telefonla akrabasına ulaşarak yardım isteyen Sunman, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Film gibi olay! Ayıdan ağaca tırmanarak kurtuldu

Hastanedeki tedavisi devam eden ve sağlık durumu iyi olan Cevat Sunman, saldırıdan nasıl kurtulduğunu anlattı.

"AYI DA BENİMLE BİRLİKTE YERE DÜŞTÜ"

Yere düştüğü esnada ayının da kendisi ile yere düştüğünü söyleyen Sunman, "Evde canım sıkıldı dayımın oğlunun yanına gidiyordum, o esnada ayı saldırdı omuzuma doğru. Ayaklarımı kaldırdı, düştüm.

Film gibi olay! Ayıdan ağaca tırmanarak kurtuldu

Ayı da benimle birlikte yere düştü. Ben de o esnada bölgedeki bir ağaca tırmandım. Tepeye çıktım, dayımın oğluna telefon açtım durumu anlattım. Evine kadar gittim o sırada da ambulans eve geldi. Daha sonrasında beni hastaneye kaldırdılar. Ayı benim peşime düşmedi aşağı tarafa doğru gitti" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#saldırı
#yaralanma
#hendek
#ayılar
#Cevat Sunman
#Yaşam
