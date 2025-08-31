Ayı saldırısından son anda kurtuldu: Bitlis'te korku dolu anlar kamerada

Nemrut Kalderası'nda yaşayan boz ayılar, bölgeyi ziyaret edenler için tehlike oluşturuyor. Nemrut Krater Gölü yakınlarında yiyecek arayan bir ayı, kendisine ekmek uzatan vatandaşa saldırdı. Vatandaş, ayının saldırısından son anda kurtulurken, yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Nemrut Krater Gölü çevresinde sık sık görülen ayıların yabani yaşam alanında beslenmesinin hem insanlar hem de hayvanlar için tehlikeli olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşların yabani hayvanlara yaklaşmaması ve yiyecek vermemesi konusunda uyarıda bulundu.