Film sahnelerini aratmayan 20 milyonluk gasp! Senaryoyu polis yutmadı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 17 Şubat günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda; İstanbul'da demir-çelik işi yapan bir firma, borç ödemesi adı altında 20 milyon TL koli içinde Bursa'ya gönderdi.

20 milyon TL'yi taşıyan iki çalışan ise yolda oldukları sırada üç kişi tarafından tüfekle gasp edildiğini öne sürdü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu saniye saniye kayda alındı. 2 çalışan gasp sonrası polisi aramak yerine patronlarını aradı. Yaklaşık iki saat sonra ise firma sahibinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

GASP SÜRÜ VERMEYE ÇALIŞTILAR

Kısa sürede tespit edilip gözaltına alınan O.D. ve O.S. ifadelerinde gasp edildiği belirtilen paranın bahis parası olduğunu itiraf etti. Yürütülen çalışma sonucu gaspın gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Yapılan incelemede; parayı taşıyan kişiler ile saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olaydan haberdar olduğu, gasp süsü verilerek paranın paylaşılmasının planlandığı tespit edildi.

Asayiş ekipleri, olaya karıştığı belirlenen A.K., E.T. ve A.Ç.'yi bir kafede seneryonun içinde bulunan M.K. ve E.S ile yakaladı. Paranın İstanbul ayağını organize ettiği değerlendirilen Ö.D.'nin ise firari olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

PARAYI KUYUMCUDA ALTINA ÇEVİRDİLER

Soruşturma kapsamında para dolu kolilerden birinin araçta bulunduğu, iki kolinin kuyumcuya götürülerek altına çevrildiği tespit edildi. Operasyonda yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ile 5 milyon 400 bin lira nakit para ele geçirildi. Toplamda 13 milyon 400 bin TL'ye el konuldu. Firari şüphelinin akrabası olduğu öğrenilen kuyumcu F.D. hakkında adli kontrol kararı verildi.

PARAYA SAVCILIK TARAFINDAN EL KONULDU

Paranın sahibi olduğunu iddia eden Ö.U. ile şirket yetkilisi Y.S. ve sözde mağdurlar O.D. ile O.S. hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanırken, M.K. ve E.S.'nin de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K., E.T., A.Ç., M.K. ve E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Paraya savcılık tarafından el konulurken, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin paranın kaynağına ilişkin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.