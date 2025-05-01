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 | Bengül Arıca

Filmleri aratmayan hikaye! Çift kimlik yüzünden başına gelmeyen kalmadı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan Halil Mandacı'nın hayatı çift kimlik yüzünden altüst oldu. Film senaryolarına taş çıkaran hikayede hayatının ilk 17 yılını Halil Karaoğlu olarak geçiren, 17 yıl sonra resmi olarak Halil Mandacı kimliğine kavuşan adamın hayatı Halil Karaoğlu olmadığını anlatmaya çalışarak geçiyor.

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Filmleri aratmayan hikaye! Çift kimlik yüzünden başına gelmeyen kalmadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 11:33

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ikamet eden 55 yaşındaki Halil Mandacı'nın hayat hikayesi film senaryolarını taş çıkarıyor. Hayatının ilk 17 yılını Halil Karaoğlu olarak geçiren, 17 yıl sonra resmi olarak Halil Mandacı kimliğine kavuşan adamın çift kimlik yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Mandacı, başta askerlik şubesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere pek çok kurumda da bu nedenle zorlukla yaşadı.

ÇİFT KİMLİK YÜZÜNDEN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Babasının kendisini başka bir kimlikle nüfusa kaydettirdiğini anlatan Mandacı, bu durumun askerlikten sosyal güvenlik cezalarına kadar hayatının pek çok noktasını etkilediğini belirtti. 17 yaşında gerçek kimliğine kavuşmasına rağmen çifte kimlik yüzünden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilen 18 bin liralık ceza ile karşı karşıya olduğunu anlatan mandacı, bu sorunun nasıl çözüleceğini bilmediğini belirtti. Mandacı, "Babam beni başkasının üzerine kaydettirmiş. 1970 yılında Manisa'da dünyaya geldim. Annemle babamın nikahları yoktu. Annem, beni dünyaya getirdiğinde nikahsız olduğu için beni hastaneden çıkarmadılar. Doktor, yasak olmasına rağmen baba Sadettin Mandacı'nın üzerine kaydettiler. Dedem ise kimliğini vermeyi reddetti. Sonuç olarak babam beni başka bir kişinin kimliğiyle kaydettirmek zorunda kaldı.

Filmleri aratmayan hikaye! Çift kimlik yüzünden başına gelmeyen kalmadı

20 YAŞINDA GERÇEK KİMLİĞİNE KAVUŞTU AMA...

Yıllarca bu kimlikle yaşadım. Ancak babam, annemle ben 17 yaşındayken nikah yaptı ve hepimiz gerçek kimliklerimizi çıkarttık. Bu karmaşa 20 yaşına geldiğimde tekrar karşıma çıktı. Askere gitmem gerekiyordu, fakat bana 'Halil Mandacı' kimliğiyle çağrı yapıldı. Gerçek kimliğimi belirlemek için birçok yere başvurdum. Kütük kayıtlarında hem Manyas'ta hem başka yerlerde isimlerimin geçtiğini gördük. O dönemde bir binbaşı bana, 'Buradan askere gidersen diğer tarafta gitmezsin' dedi ve ben askerliğimi Halil Mandacı adıyla yaptım. Ardından hayatıma devam ettim ancak bu durum devletin dikkatini çekmedi. Çifte kimlik meselesini çözmek için birkaç kez mahkemeye başvurdum. Ancak mahkemeler tarafından bu durumun çözülmesinin imkansız olduğunu, şahitler getirsem de bir sonuç alamayacağımı söylediler. Bu mesele öylece kaldı" dedi.

SGK'DAN CEZA

Mandacı, "Son olarak 19 Aralık 2024 tarihinde Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gönen Sosyal Güvenlik Merkezi'nden Halil Karaoğlu adına bir ceza kağıdı geldi. Sözde sigortalı olarak çalışmışım ama Halil Karaoğlu adıyla değil, Halil Mandacı adıyla. Yetkililer bu durumu, 'Fark etmez, her iki isim de sensin' diyerek yorumladı. Şimdi bu cezayla uğraşıyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum. İki kez mahkemeye başvurdum netice alamadım. Cezanın miktarı 18 bin lira. Sürekli cezalar geliyor ama bu durumu nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Tabii çift kimlikle yaşamak yerine tek kimlikle yaşamak istiyorum" dedi.

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