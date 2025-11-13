Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Filmleri aratmayan operasyon! Polisleri görünce klozete döktü

Sakarya'da uyuşturucu baskınında filmleri aratmayan anlar yaşandı. Operasyon sırsında polislerin baskına geldiğini fark eden şüpheliler uyuşturucu maddeleri klozete dökmeye çalışırken yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde ticaretine yönelik iki ayrı düzenlendi.

ÇEŞİT ÇEŞİT UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskınlarda 25 yaşındaki R.B., 33 yaşındaki E.Ö. ve 38 yaşındaki Ş.M. isimli şahıslar yakalanırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; 1 kilo 524 gram sentetik cannabinoid, 107 gram ketamin (metamfetamin hammaddesi), 70 gram bonzai yapımında kullanılan aseton 3.49 gram metamfetamin maddesi, 0.2 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 3 bin 90 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet madde paketlemede kullanılan ucu yanık poşet ve bonzai yapmak için kullanılan kap ele geçirildi.

FİLM SAHNELERİNE ARATMAYAN OPERASYON

Yapılan sorgulamalarda, şüphelilerden R.B.’nin "silahla tehdit" suçundan 13 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, operasyonda film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Operasyon sırasında şüphelilerin bazı uyuşturucu maddeleri klozete dökmeye ve saklamaya çalıştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

