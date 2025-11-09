Menü Kapat
19°
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Pes dedirten olay! Kilolarca uyuşturucu bakın nereden çıktı

Hatay'da deprem çadırının içerisinde toprağa gömülmüş 12 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yaptığı uyanıklığa rağmen ekiplerin dikkatinden kaçamayan zehir taciri çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Komutanlığınca il genelinde ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol ekiplerince müşterek olarak icra edilen istihbari çalışmada Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi’nde belirlenen bir ikamette arama yapıldı.

Pes dedirten olay! Kilolarca uyuşturucu bakın nereden çıktı

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada; bahçede bulunan deprem çadırın zeminine gömülü vaziyetteki kova içerisinde 11 kilo 940 gram kubar , 310 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pes dedirten olay! Kilolarca uyuşturucu bakın nereden çıktı
