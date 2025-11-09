Pes dedirten olay! Kilolarca uyuşturucu bakın nereden çıktı

Jandarma Komutanlığınca il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol ekiplerince müşterek olarak icra edilen istihbari çalışmada Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi’nde belirlenen bir ikamette arama yapıldı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada; bahçede bulunan deprem çadırın zeminine gömülü vaziyetteki kova içerisinde 11 kilo 940 gram kubar esrar, 310 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.