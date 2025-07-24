Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar var

Giresun’un Tirebolu ilçesinde fındık bahçesinde ot biçme işi için işçileri taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

67 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan işçilerden, işçi başı olduğu öğrenilen 67 yaşındaki Orhan Tomak olay yerinde hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılardan 6’sı Görele Devlet Hastanesi’ne, 3’ü ise Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.