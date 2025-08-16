Fırtına işin ciddiyetini böyle hatırlattı: 3 kişi alabora oldular!

Türkiye'nin batısını ve kuzeyini etkisi altına alan fırtına Sakarya'da olumsuz durumlar yaşattı. Denize girme yasağını hiçe sayarak Karasu'da denize giren 3 kişinin botu alabora oldu. Dalgalarla boğuşan şahıslar, cankurtaranların nefes kesen müdahalesiyle son anda hayata tutundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

FIRTINADA ALABORA OLDULAR

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde denize girişin yasaklandığı sahilde 3 kişi, uyarılara rağmen şişme botla denize açıldı. Bir süre sonra dev dalgalar botu alabora etti.

Denize düşen şahıslar, dalgaların arasında can havliyle çırpınmaya başladı. Dalgalarla boğuşarak denize giren ekipler, suya düşen 3 kişiyi saniyelerle yarışarak zorlu mücadele sonunda kıyıya çıkardı. Sahilde bekleyen sağlık ekipleri, ölümün kıyısından dönen şahıslara ilk müdahaleyi yaptı. Nefes kesen kurtarma anları ise cep telefonu kamarası ile saniye saniye kaydedildi.