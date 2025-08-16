Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Fırtına işin ciddiyetini böyle hatırlattı: 3 kişi alabora oldular!

Karadeniz'de yine fırtınayı umursamadan denize girmeye çalışanlar ölümden döndü. Yasağa rağmen şişme botla denize açılanların alabora olduktan sonra yaşadıkları can korkusu kameraya böyle yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fırtına işin ciddiyetini böyle hatırlattı: 3 kişi alabora oldular!
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 18:57

Türkiye'nin batısını ve kuzeyini etkisi altına alan Sakarya'da olumsuz durumlar yaşattı. Denize girme yasağını hiçe sayarak 'da denize giren 3 kişinin botu alabora oldu. Dalgalarla boğuşan şahıslar, cankurtaranların nefes kesen müdahalesiyle son anda hayata tutundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fırtına işin ciddiyetini böyle hatırlattı: 3 kişi alabora oldular!

FIRTINADA ALABORA OLDULAR
Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde denize girişin yasaklandığı sahilde 3 kişi, uyarılara rağmen şişme botla denize açıldı. Bir süre sonra dev dalgalar botu alabora etti.

Fırtına işin ciddiyetini böyle hatırlattı: 3 kişi alabora oldular!

Denize düşen şahıslar, dalgaların arasında can havliyle çırpınmaya başladı. Dalgalarla boğuşarak denize giren ekipler, suya düşen 3 kişiyi saniyelerle yarışarak zorlu mücadele sonunda kıyıya çıkardı. Sahilde bekleyen sağlık ekipleri, ölümün kıyısından dönen şahıslara ilk müdahaleyi yaptı. Nefes kesen anları ise cep telefonu kamarası ile saniye saniye kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da şiddetli fırtına! 'Dışarı çıkmayın' uyarısı geldi: Etkisi her dakika artacak
ETİKETLER
#kurtarma
#fırtına
#karasu
#Alabora
#Denize Giriş Yasağı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.