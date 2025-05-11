Fotoğraf bugün çekildi: Hayat bir anda felç oldu

Kars'ta ani dolu yağışı trafiği felç etti. Sürücüler araçlarını korumak için kapalı alanlara sığındı. Dolu yağışı ekili alanlara da zarar verdi.

Kars’ta etkili olan dolu yağışı bir anda kent merkezini beyaza bürüdü, trafikte seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kars’ta öğlen saatlerinde başlayan yağış bir anda doluya dönüştü.

Dolu ile birlikte hayat bir anda felç oldu. Özellikle sürücüler araçlarını dolu yağışından korumak için kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. Dolu yağışından ekili alanlar da zarar gördü.