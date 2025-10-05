Freni arızalanan kamyon iş yerlerine daldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürücüsü ismi öğrenilemeyen kamyon, freni arızalanınca kontrolden çıktı. Kamyon yol kenarındaki iş yerine çarptı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.