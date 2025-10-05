Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bu işletmede para geçmiyor! Kahvaltıdan akşam yemeğine her şey ücretsiz!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan bu tesiste para geçmiyor. Gelen çayını, çorbasını, yemeğini yiyor fakat tek bir kuruş bile ödemiyor. Tesisteki 'Para geçmez' tabelaları dikkat çekerken, mekan vatandaşların akınına uğruyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 08:30
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 08:44

Şanlıurfa'nın ilçesinde hayırsever Remzi Asal tarafından yaptırılan ve vatandaşların akınına uğrayan "para geçmeyen tesis" olarak bilinen tesis oldukça dikkat çekiyor. Temelleri 5 yıl önce atılan tesiste çay, çorba, kahvaltı, sıcak yemek hatta konaklamak bile ücretsiz. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında ise tamamen ücretsiz hale getirilen mekan herkesin uğrak yeri oldu.

Bu işletmede para geçmiyor! Kahvaltıdan akşam yemeğine her şey ücretsiz!

7/24 ÜCRETSİZ HİZMET SUNULUYOR

Tesiste 24 saat boyunca çay ve çorba ikram ediliyor. Konuklar diledikleri gibi masalarına yiyecek alıp kendi evindeymiş gibi rahatlıkla vakit geçiriyor. Yiyecek ve içeceklerin yanı sıra at binme imkânı da sunuluyor. Çocuklar için oluşturulan küçük hayvan alanı sayesinde aileler çocuklarına doğayla iç içe bir deneyim yaşatma fırsatı buluyor.

Bu işletmede para geçmiyor! Kahvaltıdan akşam yemeğine her şey ücretsiz!

YOLDA KALANLARA KONAKLAMA İMKANI DA SUNULUYOR

Hayırsever Remzi Asal, projenin ilhamını köy kültüründen aldığını belirterek, "Eskiden köylerde bir günlük ikram olurdu, biz bunu kalıcı hale getirdik. Depremden sonra her şeyi ücretsiz yaptım. Burada para kesinlikle geçmiyor. Dolaplarda ne varsa herkes alıp tüketebiliyor. Ben olmasam da insanlar burayı kendi evleri gibi özgürce kullanıyor. Yolda kalanlar için konaklama imkânı da sağlıyoruz" dedi.

Bu işletmede para geçmiyor! Kahvaltıdan akşam yemeğine her şey ücretsiz!

"TÜRKİYE'NİN BAŞKA HİÇBİR YERİNDE GÖRMEDİM"

Tesisten faydalanan Şanlıurfa Gençlik Spor antrenörü Eren Öngör, bisikletli sporcularla sık sık uğradıklarını belirterek, "Nemrut Dağı'na ya da Adıyaman'a giderken mutlaka buraya uğruyoruz. Çay, çorba ve tüm yiyecekler ücretsiz. Böyle bir yeri Türkiye'nin başka hiçbir yerinde görmedim. Siverek halkının bu projeyle gurur duyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Deprem döneminde tesisi keşfeden Muhsin Bilgen ise buranın yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası haline geldiğini belirtti.

Bu işletmede para geçmiyor! Kahvaltıdan akşam yemeğine her şey ücretsiz!

"İNSANA HUZUR VERİYOR"

Bilgen, "Tahta tabelalardaki özlü sözlerden sohbetlere kadar burası insana huzur veriyor. Ücretsiz ikramların yanı sıra, konaklama imkânı da var. İlerleyen dönemde buraya kitaplı bir kafe projesi de eklenirse çok daha değerli bir yer olacak. Haftada bir mutlaka uğruyorum ve herkese de tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu işletmede para geçmiyor! Kahvaltıdan akşam yemeğine her şey ücretsiz!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eskişehir’de meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Cinayet gibi kaza! Kırmızı ışıkta çarptı, ikiye böldü! Araçtan sağ çıkamadı
ETİKETLER
#siverek
#Hayırseverlik
#Kültüreletkileşim
#Ücretsizİkram
#Depremyardımı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.