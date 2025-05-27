Freni boşalan beton mikseri dehşet saçtı! 8 aracı biçti

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde freni boşalan bir beton mikseri, önüne kattığı 8 aracı biçti. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi havalimanı yolu üzerinde freni boşalan beton mikseri, trafikte ve yol kenarında bulunan araçlara çarptı.

Araçlar çarpmanın etkisiyle devrilirken kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Beton mikseri, onlarca aracı ezdikten sonra bir binanın duvarına çarpıp yan yattı. Bölgeden gelen ilk görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Kazada sadece beton mikserinin şoförünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

PATLAMA RİSKİNE KARŞI KONTROLLER YAPILDI

Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye de hurdaya dönen araçlarda patlama ve yangın riskine karşı kontroller yaptı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, araçlar olay yerinden çekicilerle kaldırıldı.