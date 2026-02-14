Freni patlayan kamyon dehşeti! Kontrolden çıktı, araçların arasına daldı

Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesinde meydana gelen kazada Mehmet Ençbir yönetimindeki kamyonun freni seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç, önünde ilerleyen araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise ikinci bir kazanın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyon sürücüsü Mehmet Ençbir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı M.T., A.T. ve H.D., sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

