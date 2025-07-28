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 | Selahattin Demirel

Gardiyan karısını ve kızını öldürüp intihar etti

Adana'da infaz koruma memuru, karısını ve kızını tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polise teslim olmayan şahıs, aynı tabanca ile intihar etti. Feci olaydan ailenin diğer kızları ise komşularına sığınarak kurtuldu. Öldürülen kadının ortaya çıkan paylaşımlarındaki detaylar

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 23:26

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşanan olayda infaz koruma memuru Eyüp Verimli henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Merve ile kızı Elif Verimli'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Bu sırada çiftin diğer kızları, silah seslerini duyunca evden kaçarak komşularına sığındı.

Gardiyan karısını ve kızını öldürüp intihar etti

Silah sesleri üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin kapısına polisin geldiğini fark eden Eyüp Verimli, teslim olmamak için aynı tabanca ile kendini vurarak etti.

Gardiyan karısını ve kızını öldürüp intihar etti

SOSYAL MEDYADAKİ SÖZLERİ YÜREK YAKTI

Kocası tarafından öldürülen Merve Verimli'nin sosyal medya hesabındaki, "Kızlarım olsun bana bir şey olmaz", "Sen beni tesadüfen gördün, ben seni yanlışlıkla sevdim" yazısı ise yürekleri dağladı.

Gardiyan karısını ve kızını öldürüp intihar etti
Gardiyan karısını ve kızını öldürüp intihar etti
Gardiyan karısını ve kızını öldürüp intihar etti

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ETİKETLER
#cinayet
#intihar
#aile içi şiddet
#Trajedya
#Eyüp Verimli
#Merve Verimli
#Yaşam
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