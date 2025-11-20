Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi 4'üncü kattan belediye başkanının arabasının üstüne düştü!

Sabah saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi üzerindeki Akbal İnşaat Apartmanı’nda meydana gelen feci kazada Gazeteci Aykut Küçükkaya’nın annesi ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Fatime Küçükkaya, iddialara göre dengesini kaybederek aşağıya düştü.

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in makam aracı olarak kullandığı park halindeki otomobilin üzerine düşen Küçükkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçükkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Arka camı ve bagajında hasar oluşan 06 EER 625 plakalı otomobil ise olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından tamir için kiralama şirketine geri gönderildi. Morga kaldırılan Fatime Küçükkaya’nın cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Devrek ilçesine bağlı Çolakpehlivan Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.