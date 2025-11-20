Menü Kapat
TGRT Haber
 Nalan Güler Güven

Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi 4'üncü kattan belediye başkanının arabasının üstüne düştü!

Zonguldak'ta 85 yaşındaki Fatime Küçükkaya yaşadığı evin 4'üncü katta bulunan balkondan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in makam aracının üstüne düşerek feci şekilde can verdi. Talihsiz kadının gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi olduğu öğrenildi.

Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi 4'üncü kattan belediye başkanının arabasının üstüne düştü!
20.11.2025
20.11.2025
Sabah saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi üzerindeki Akbal İnşaat Apartmanı’nda meydana gelen feci kazada Gazeteci Aykut Küçükkaya’nın annesi ve hastası olduğu öğrenilen Fatime Küçükkaya, iddialara göre dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi 4'üncü kattan belediye başkanının arabasının üstüne düştü!

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in makam aracı olarak kullandığı park halindeki otomobilin üzerine düşen Küçükkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçükkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi 4'üncü kattan belediye başkanının arabasının üstüne düştü!

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Arka camı ve bagajında hasar oluşan 06 EER 625 plakalı otomobil ise olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından tamir için kiralama şirketine geri gönderildi. Morga kaldırılan Fatime Küçükkaya’nın cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Devrek ilçesine bağlı Çolakpehlivan Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi 4'üncü kattan belediye başkanının arabasının üstüne düştü!
