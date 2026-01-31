Gaziantep'te feci trafik kazası! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bedir Mahallesi Kuzeyşehir kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen İ.K. idaresindeki otomobile, 72 yaşındaki Celal Kalaağası idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 1'i ağır 7 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Celal Kalaağası, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.