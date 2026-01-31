Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

İzmir sağanağa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış İzmir'i de vurdu. İki gün önce başlayan ve etkisini sürdüren yağışlardan ötürü birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Ödemiş'te dere yatakları taşarken tarım arazileri su altında kaldı.

İzmir sağanağa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 15:29

Yurt genelinde görülen soğuk ve yağışlı hava bazı şehirlerde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli sağanak yağışın vurduğu kentlerden biri de İzmir'de oldu.

Kentte iki gün önce başlayan ve çok sayıda ev ile iş yerinin su baskınına uğramasına, araçların sürüklenmesine neden olan şiddetli yağışlar bugün de etkisini sürdürüyor. Yoğun yağışlardan dolayı bazı bölgelerde yeni mağduriyetler ortaya çıktı.

İzmir sağanağa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Menderes ilçesine bağlı Ahmetbeyli Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar suyla doldu. Biriken sular nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bölgedeki birçok nokta adeta göle döndü.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Yoğun yağmurun etkili olduğu ilçelerden biri de Ödemiş oldu. Sağanak yağış sonrası İzmir-Ödemiş karayolu sel suları altında kaldı. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği yolda yoğunluk oluşurken, ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

İzmir sağanağa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Dere yataklarının ıslah edilmemesi ve iç kısımlarında biriken çöp ile sazlıkların temizlenmemesi nedeniyle bölgedeki derelerde taşkınlar meydana geldi. Taşkın sonucu çevrede bulunan üretim tesisleri, süs bitkisi yetiştiriciliği yapılan alanlar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Ekiplerin bölgedeki tahliye ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

İzmir sağanağa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

İzmir'de birçok noktada etkili olan şiddetli sağanağın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) öncülüğünde yürütülen hazırlık ve müdahale çalışmaları kent genelinde yoğunlaştırıldı.

Kent genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 1310 personel, 342 araç ve iş makinesi ile 200 dalgıç pompa hazır bekletilirken; su baskınlarına karşı hızlı müdahale için kritik noktalarda önleyici çalışmalar yapılıyor.

TGRT Haber
