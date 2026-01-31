Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Mersin'de selin bilançosu ortaya çıktı! Afetle ilgili açıklama geldi

Mersin'de dün gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selin bilançosu ortaya çıktı. Mersin Valiliğinden afetle ilgili yapılan açıklamada, 51 ev ve işyeri ile 8 aracın su taşkınlarından etkilendiği, mahsur kalan 12 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 10:58
|
31.01.2026
31.01.2026
saat ikonu 10:58

Mersin'de dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan sağanak yağış, şehir merkezinde ve ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresi'nin taşmasıyla birlikte çevrede su taşkınları meydana geldi. Bazı köprülerinin zarar gördüğü bölgelerde su taşkını nedeniyle dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Mersin'de selin bilançosu ortaya çıktı! Afetle ilgili açıklama geldi

KÖPRÜ SEL SULARINA DAYANAMARAK YIKILDI

Erdemi ilçesinde de Kargıcak Deresi taştı, çok sayıda tarım arazisi ile bir okulun bahçesi sular altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle Dağlı Mahallesi'nde bulunan köprünün sel sularına dayanamayarak yıkıldığı öğrenildi. Mersin Valiliği koordinesinde AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma yaparak selin yaralarını sarmaya çalıştı. Vali Atilla Toros ile Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, afet bölgelerinde çalışmaları koordine etti.

Mersin'de selin bilançosu ortaya çıktı! Afetle ilgili açıklama geldi

MERSİN VALİLİĞİ AFETİN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Öte yandan Mersin Valiliğinden de sel afetiyle ilgili de detaylı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz genelinde 30 Ocak tarihinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana gelmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre yağışların yer yer kuvvetli olduğu görülmüş, meydana gelen taşkınlarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Yağışlara bağlı taşkınlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezimize toplam 134 ihbar ulaşmış ilgili tüm kurumlarımız tarafından 509 araç ve bin 142 personel ile sahada müdahale faaliyetleri yürütülmüştür. İl AFAD Merkezi ile Mezitli İlçe AFAD Merkezi faaliyete geçirilmiş; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili afet gruplarınca ihbarlara yönelik çalışmalar eşgüdüm içinde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Mersin'de selin bilançosu ortaya çıktı! Afetle ilgili açıklama geldi

12 KİŞİ KURTARILDI, 2 HAYVAN TELEF OLDU

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamanın devamında, "İlk belirlemelere göre 51 ev ve işyeri ile 8 araç su taşkınlarından etkilenmiş olup, herhangi bir noktada mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Erdemli ilçesi Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan 11 vatandaşımız ile Doğusandal Mahallesi'nde dere yatağında mahsur kalan 1 vatandaşımız ekiplerimizce ivedilikle kurtarılmış; vatandaşlarımızın genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Doruklu Mahallesi'nde su taşkınından etkilenen 1 ev ve 1 ahırda yapılan incelemelerde 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlenmiştir. Yağışlardan tarım alanları da etkilenmiş yapılan ilk tespitlere göre Erdemli Deresi çevresindeki limon bahçeleri ile Akdeniz ilçemizde bulunan bazı tarım seralarının zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mezitli ve Silifke ilçelerinde meydana gelen küçük çaplı heyelan ve kaya düşmelerine ekiplerimizce müdahale edilmiş, ulaşım güvenli şekilde sağlanmıştır. Meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimizde 31 Ocak Cumartesi günü de yağışların etkili olması beklenmektedir. Yağışların, Aydıncık, Anamur ve Bozyazı ilçelerimizde sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli, diğer ilçelerimizde ise sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması öngörülmektedir" denildi.

Mersin'de selin bilançosu ortaya çıktı! Afetle ilgili açıklama geldi

Öte yandan yaşanabilecek olumsuzluk durumlarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi.

#Yaşam
