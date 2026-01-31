Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Dostluğunu zor günde gösterdi! Otomobilde sıkışan arkadaşının başından ayrılmadı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralı İ.Ç., otomobilde sıkışan sürücü arkadaşı A.H.B. kurtarılana kadar başından ayrılmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 09:42

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı üzeri oldu. Edinilen bilgiye göre, A.H.B. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçerek, takla attı. Kazada A.H.B. otomobilde sıkışırken, İ.Ç. yaralandı.

Dostluğunu zor günde gösterdi! Otomobilde sıkışan arkadaşının başından ayrılmadı

ARAÇTA SIKIŞAN ARKADAŞININ BAŞINDAN AYRILMADI

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de takla atan otomobilde sıkışan A.H.B.’yi çıkartmak için çalışma yaptı.

Dostluğunu zor günde gösterdi! Otomobilde sıkışan arkadaşının başından ayrılmadı

Kazada yaralanan İ.Ç. otomobilde sıkışan arkadaşı A.H.B.’nin çıkarılma çalışmaları süresince başından bir saniye bile ayrılmadı. A.H.B. otomobilden çıkarıldıktan sonra ambulansa alınırken, İ.Ç. arkadaşına ilk müdahale yapılırken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Dostluğunu zor günde gösterdi! Otomobilde sıkışan arkadaşının başından ayrılmadı

A.H.B. ve İ.Ç. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil de çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Eskişehir'de silahlar konuştu
Benzin istasyonundaki minibüsler alev aldı! Kağıthane'de korkutan anlar
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.