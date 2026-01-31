Dostluğunu zor günde gösterdi! Otomobilde sıkışan arkadaşının başından ayrılmadı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı üzeri oldu. Edinilen bilgiye göre, A.H.B. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçerek, takla attı. Kazada A.H.B. otomobilde sıkışırken, İ.Ç. yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞAN ARKADAŞININ BAŞINDAN AYRILMADI

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de takla atan otomobilde sıkışan A.H.B.’yi çıkartmak için çalışma yaptı.

Kazada yaralanan İ.Ç. otomobilde sıkışan arkadaşı A.H.B.’nin çıkarılma çalışmaları süresince başından bir saniye bile ayrılmadı. A.H.B. otomobilden çıkarıldıktan sonra ambulansa alınırken, İ.Ç. arkadaşına ilk müdahale yapılırken, gözyaşlarına hakim olamadı.

A.H.B. ve İ.Ç. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil de çekiciyle bölgeden kaldırıldı.