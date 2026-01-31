Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
10°
Yaşam
Editor
 Özge Sönmez

Ataşehir'de büyük yangın! Alevler tüm binayı sardı: Bir otel tahliye edildi

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler tüm iş yerini sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İş yerinin yanında bulunan bir otel ise tedbiren boşaltıldı.

Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 2 katlı oto yedek parça imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinemeyen yangın dakikalar için de hızla büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Ataşehir'de büyük yangın! Alevler tüm binayı sardı: Bir otel tahliye edildi

ALEVLER YÜKSELİYOR

İş yerinin arkasında bulunan otel güvenlik amacıyla tahliye edildi. Alevlerin yükseldiği ve yoğun duman oluşan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ataşehir'de büyük yangın! Alevler tüm binayı sardı: Bir otel tahliye edildi
Ataşehir'de büyük yangın! Alevler tüm binayı sardı: Bir otel tahliye edildi
#Yaşam
