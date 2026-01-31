Ataşehir'de büyük yangın! Alevler tüm binayı sardı: Bir otel tahliye edildi

Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 2 katlı oto yedek parça imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinemeyen yangın dakikalar için de hızla büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

ALEVLER YÜKSELİYOR

İş yerinin arkasında bulunan otel güvenlik amacıyla tahliye edildi. Alevlerin yükseldiği ve yoğun duman oluşan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.