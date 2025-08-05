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 | İrem Şenel

Gaziantep'te acı olay! 3 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı

Gaziantep'te koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Muhammed Hacı Talip, özel halk otobüsünün altında kaldı. Görgü tanıkları, şoförün kaza anında cep telefonuyla konuştuğunu ve küçük çocuğu kazadan sonra fark ettiğini iddia etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Acılı annenin feryadı yürekleri dağlarken, mahalle sakinleri tedbirsizliğe isyan etti.

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Gaziantep'te acı olay! 3 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 12:06

'in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde 1 Temmuz Cuma günü ikindi saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 3 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hacı Talip'e, 11 yaşındaki ablası Sabiha Hacı Talip'in elini bırakıp koştuğu sırada özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalarak ağır yaralanan , çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Abdulkadir Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, ailesine teslim edildi. Polis kazayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor.

Gaziantep'te acı olay! 3 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı


ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI


Henüz 3 yaşında olan çocuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan acılı anne Yasemin Hacı Talip, gözyaşları içinde sürekli sürekli oğlunun ismini sayıklıyor. 4 çocuğunun olduğunu ve kazada hayatını kaybeden küçük Muhammed'in tek erkek çocuğunu olduğunu belirten acılı anne, "Muhammed sen benim yüreğimi yaktın ve beni seni nasıl unutacağım. Sen benim, bu evin gülüydün" dedi.

Gaziantep'te acı olay! 3 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı


GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİ ŞOK ETTİ


Kazayı gören görgü tanıkları ise özel halk otobüsü şoförünün seyir halinde iken cep telefonu ile konuştuğunu ve koşan çocuğu görmediğini, çocuğa çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre ilerleyen şoförün mahallelinin uyarması üzerine çocuğa çarptığını fark ettiğini iddia etti.

Gaziantep'te acı olay! 3 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı



KARDEŞİMLE ÇOK MUTLUYDUK AMA HER ŞEY BİTTİ


Kaza anını anlatan küçük Muhammed'in ablası Sabiha Hacı Talip, "Yolda aşağıya doğru giderken kardeşime çarptı. cep telefonu ile konuşuyordu. Otobüs kardeşimin üzerinden geçti. Kardeşim henüz 3 yaşındaydı ve öldü. Kardeşimle çok mutluyduk ama her şey bitti" dedi. Kaza anını anlatan görgü tanıklarından Mehmet Mines, "Yukarıdan özel halk otobüs geliyordu. Çocuk ablasının elini tutmuştu, yola doğru kaçınca otobüsün altına girdi. Otobüsün tekerinin altında kalan çocuğu görenler bağırmaya başladı, şoföre çocuğa çarptığını söyledi. Çünkü şoför çocuğu görmedi. Daha sonra otobüsü durdurdu. Çocuğu da hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu.

Gaziantep'te acı olay! 3 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı


CEP TELEFONU İLE KONUŞTUĞU İÇİN ÇOCUĞU FARK ETMEMİŞ

Mahalle sakinlerinden Ali Davulcu ise geçtiğimiz yılda aynı caddenin üzerinden meydana gelen kazada bir çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Özel halk otobüsü buradan geçerken çocuk yola doğru giderken otobüs şoförü cep telefonu ile konuştuğu için çocuğu fark etmemiş. Otobüs çocuğun üzerinden hem ön hem de arka tekerleğiyle geçmiş. Burası ara cadde ve sokak arası ama araçlar buradan çok hızlı geçiyor. Mahalle aralarında araçların yavaş gitmesi lazım" diye konuştu.

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ETİKETLER
#çocuk
#trafik kazası
#ölüm
#şoför
#gaziantep
#otobüs
#Yaşam
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