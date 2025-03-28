Gaziantep'te dehşet! Çocukların kavgasına aileler karıştı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te iftar vakti bir köyde çocukların tartışmasına aileler karışınca ortalık savaş alanına döndü. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Dehşete düşüren olay Gaziantep'te yaşandı. İftar saati köyde çocuklar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ailelerin de kavgaya dahil olmasıyla büyüyen kavgada silahlar konuştu.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında kurşunlara hedef olan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet T. (37) isimli şahıs, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemi alındı.