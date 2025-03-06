Gaziantep'te polis memuru dehşet saçtı! 2 kardeşine kurşun yağdırdı

Gaziantep'te bir polis memuru ile 2 kardeşi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkeli polis kardeşlerine beylik tabancası ile kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan 2 kardeşten birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te meydana gelen olay dehşete düşürdü. 50 yaşındaki polis memuru M.K. ile taksi durağında çalışan kardeşleri Mehmet Kazcı ve Murat Kazcı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Üç kardeşin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KARDEŞLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI!

Kavga sırasında beylik tabancasını çıkaran polis memuru M.K., kardeşleri Mehmet ve Murat'a ateş etti. Olay sonrası yaralanan 2 kardeş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yaralı kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren polis memuru M.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.