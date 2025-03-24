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 | Yusuf Özgür Bülbül

Gaziantep'te silahlı saldırı: 2 genç hayatını kaybetti!

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 genç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan saldırganlar aranıyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 00:06

Gaziantep'te iftar saati husumetli oldukları şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 genç hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar saatinde Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek'in (25) bulunduğu aracın önü husumetli oldukları şahıslar tarafından kesildi.

2 GENÇ ÖLDÜ

Araçtan inen ikili ile şahıslar arasında tartışma çıktı. 3-4 kişi olduğu tahmin edilen şahıslar, Fatih Tekin ve Enes Şimşek'e pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla Fatih Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Enes Şimşek de sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ADLİ TIP KURUMU NE YAPAR?
Adli Tıp Kurumu, Morg İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve ceset kısımları ile canlılara ait doku ve biyolojik materyal üzerinde her türlü incelemeleri yapar ve sonucunu bir rapor ile tespit eder.
ETİKETLER
#öldürme
#gaziantep
#yaralanma
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#silahlı-saldiri
#Polis Çalışması
#Yaşam
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