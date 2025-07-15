Gaziye sosyal medyadan çirkin hareket! Gözaltına alındı

İstanbul'da yaşanan olayda bir gaziye sosyal medyadan çirkin ifadeler kullanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şahıs, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden bir gaziye yönelik aşağılayıcı nitelikte yorumda bulunduğu tespit edilen bir şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, emniyet ekipleri tarafından Ümraniye’de gözaltına alındı.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK"

Başsavcılıktan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Temmuz 2025 tarihinde X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşımda bulunan gazi vatandaşımıza yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunan bir şüpheli tespit edilmiştir. Şüpheli hakkında yapılan araştırmada, şahsın İstanbul/Ümraniye ilçesinde ikamet ettiği anlaşılmıştır.

Anadolu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli şahıs hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçu bakımından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir."