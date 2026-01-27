Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Yasin Aşan

Gece yarısı mağazayı kurşunladılar! Tam 10 el ateş etmişler

Adana'nın Seyhan ilçesinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Esnaf Nida Palalı'ya ait iş yerinin hedef alındığı saldırıda şüphelilerin yaklaşık 10 el ateş ettiği tespit edildi. Saldırıyı kimin yaptığını bilmek istediğini söyleyen ve düşmanı olmadığını belirten Palalı, "Satış yapamıyorum, müşterilerim gelmiyor. Yakın arkadaşlarım bile gelmiyor. Canımdan endişeliyim, korkuyorum" dedi.

Gece yarısı mağazayı kurşunladılar! Tam 10 el ateş etmişler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 10:34

Adana'nın Seyhan ilçesinde 10 gün önce Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler gece saatlerinde 48 yaşındaki Nida Palalı'ya ait iş yerini hedef aldı.

Gece yarısı mağazayı kurşunladılar! Tam 10 el ateş etmişler

Yaklaşık 10 el ateş edildiği ve kurşunların vitrin camını delerek iş yerinin duvarlarına isabet ettiği tespit edilirken şüpheliler ise kaçarak izini kaybettirdi.

Gece yarısı mağazayı kurşunladılar! Tam 10 el ateş etmişler

İŞ YERİ SAHİBİ OLAY GECESİNİ ANLATTI

Yaklaşık 3 yıl önce anaokulu öğretmenliğini bırakan Nida Palalı, geçimi sağlamak için kadın giyim mağazası açtı. Olay gecesini anlatan Palalı," Cumartesi gecesi uyuduğum sırada polisin telefonuna uyandım. İş yerimin kurşunlandığı söylendi. Geldim, ekiplerimiz herkes buradaydı. İş yerime tam 10 kez silah sıkmışlar. Bundan dolayı çok yıprandım. Canımdan endişeliyim, korkuyorum. İş yerimi açamıyorum" dedi.

Gece yarısı mağazayı kurşunladılar! Tam 10 el ateş etmişler

"BENİM BİR DÜŞMANIM YOK"

Silahlı saldırıyı düzenleyenin kim olduğunu bilmek istediğini ve düşmanı olmadığını ifade eden Nida Palalı, "Emniyetimiz sağ olsun olayı araştırıyor, ellerinden geleni yapıyor. Yapan kişinin bir an önce çıkmasını istiyorum. Satış yapamıyorum, müşterilerim gelmiyor. Yakın arkadaşlarım bile gelmiyor. Çünkü insanlar korkuyor. Ben de gelemiyorum. Emniyetimiz sağ olsun işimiz başına geç dedi. İster istemez korkuyorum ama ne yapacağımız bilemiyorum. Duyan bilen varsa bana yardımcı olmasını istiyorum. Kimseyle bir sıkıntım yok, herhangi bir tehdit mesajı da almadım. Kimseyle sıkıntı yaşayan birisi değilim, işimle gücümle uğraşan biriyim" diye konuştu.

Gece yarısı mağazayı kurşunladılar! Tam 10 el ateş etmişler

Polisin olayla ilgili soruşturmasının ise devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER
#Yaşam
