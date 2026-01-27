Gece yarısı mağazayı kurşunladılar! Tam 10 el ateş etmişler

Adana'nın Seyhan ilçesinde 10 gün önce Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler gece saatlerinde 48 yaşındaki Nida Palalı'ya ait iş yerini hedef aldı.

Yaklaşık 10 el ateş edildiği ve kurşunların vitrin camını delerek iş yerinin duvarlarına isabet ettiği tespit edilirken şüpheliler ise kaçarak izini kaybettirdi.

İŞ YERİ SAHİBİ OLAY GECESİNİ ANLATTI

Yaklaşık 3 yıl önce anaokulu öğretmenliğini bırakan Nida Palalı, geçimi sağlamak için kadın giyim mağazası açtı. Olay gecesini anlatan Palalı," Cumartesi gecesi uyuduğum sırada polisin telefonuna uyandım. İş yerimin kurşunlandığı söylendi. Geldim, ekiplerimiz herkes buradaydı. İş yerime tam 10 kez silah sıkmışlar. Bundan dolayı çok yıprandım. Canımdan endişeliyim, korkuyorum. İş yerimi açamıyorum" dedi.

"BENİM BİR DÜŞMANIM YOK"

Silahlı saldırıyı düzenleyenin kim olduğunu bilmek istediğini ve düşmanı olmadığını ifade eden Nida Palalı, "Emniyetimiz sağ olsun olayı araştırıyor, ellerinden geleni yapıyor. Yapan kişinin bir an önce çıkmasını istiyorum. Satış yapamıyorum, müşterilerim gelmiyor. Yakın arkadaşlarım bile gelmiyor. Çünkü insanlar korkuyor. Ben de gelemiyorum. Emniyetimiz sağ olsun işimiz başına geç dedi. İster istemez korkuyorum ama ne yapacağımız bilemiyorum. Duyan bilen varsa bana yardımcı olmasını istiyorum. Kimseyle bir sıkıntım yok, herhangi bir tehdit mesajı da almadım. Kimseyle sıkıntı yaşayan birisi değilim, işimle gücümle uğraşan biriyim" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının ise devam ettiği bildirildi.