10°
Eşi ölünce iki şok birden yaşadı! Evdeki gizli bölmeyi açtı, gözlerine inanamadı

Adana'da eşi ölen 88 yaşındaki görme ve duyma engelli adam bir de hırsızlık olayı ile şoke oldu. Gizli bölmeye sakladığı 1 kilo altını bulamayan adam soluğu karakolda aldı. İki şok birden yaşayan adam, "Altınlar gizli bir bölmedeydi. Altınları onlara sordum ancak inkar ettiler. O gün durumu polise bildirdim. Polisler inceleme yaptı ancak maalesef çalan kişi eldiven kullanmıştı. Kimsenin parmak izi çıkmadı" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 10:38

Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yüzde 80 görme ve duyma engelli olan 88 yaşındaki Abdulmuttalip Koç eşinin ölümü ile sarsıldı. Almanya'dan emekli olduktan sonra 1999 yılında Türkiye'ye yerleşen Koç, eşinin cenaze işlemleriyle uğraşırken ikinci şoku yaşadı.

Eşi ölünce iki şok birden yaşadı! Evdeki gizli bölmeyi açtı, gözlerine inanamadı

1 KİLO ALTIN YOK OLDU

Koç, cenaze telaşının sona ermesinden sonra 14 Aralık'ta komodinin içine yaptırdığı özel ve gizli bölmede sakladığı yaklaşık 1 kilogram altını kontrol etti. Altınların yerinde olmadığını fark eden yaşlı adam durumu polise bildirdi. Koç, kapısında herhangi bir zorlama olmadığını, eşinin iki kardeşinde evin anahtarının bulunduğunu ve altınların yerini yalnızca onların bildiğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli olarak gösterilen akrabaları gözaltına aldı. Ancak şüpheliler, ifadelerinde altınları almadıklarını ve yerini bilmediklerini öne sürdü. Delil yetersizliği nedeniyle şüpheliler serbest bırakıldı.

Eşi ölünce iki şok birden yaşadı! Evdeki gizli bölmeyi açtı, gözlerine inanamadı

"CENAZEYLE UĞRAŞIRKEN ALTINLAR KAYBOLDU"

Cenazeyle uğraşırken altınların sırra kadem bastığını belirten Abdulmuttalip Koç, "Yaklaşık 1 kiloya yakın altın vardı. Eşim öldükten sonra altınları toparladım ve yerine koydum. Aradan bir hafta geçti. Biz çocuklarla birlikte mezarlığa gittik. Oradan eve döndüm. 14 Aralık 2025 günüydü. Altınlara baktığımda yerinde olmadığını fark ettim. Eşimin iki kardeşinde de evin anahtarı vardı. Altınlarımın bulunduğu yeri onlardan başka kimse bilmiyordu. Altınlar gizli bir bölmedeydi. Altınları onlara sordum ancak inkar ettiler. O gün durumu polise bildirdim. Polisler inceleme yaptı ancak maalesef çalan kişi eldiven kullanmıştı. Kimsenin parmak izi çıkmadı" dedi.

Eşi ölünce iki şok birden yaşadı! Evdeki gizli bölmeyi açtı, gözlerine inanamadı
