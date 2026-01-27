Galatasaray'da orta saha transferi için kritik 48 saat! Manchester City maçından sonra açıklanabilir

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmayı büyük oranda garantileyen Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer dönemine sessiz bir giriş yapan Cimbom'dan ilk olarak ayrılık haberi gelmişti. Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu, Konyaspor'a transfer olmuştu. Kadroya katılacak yeni oyuncularla ilgili de çalışmalarına hız veren Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

ORTA SAHA TRANSFERİNDE GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Galatasaray'da transfer döneminin en çok merak edilen konularından biri de orta sahaya hangi oyuncunun transfer edileceği oldu. Lang ve Asprilla transferlerini kiralık olarak gerçekleştiren ve bu oyuncular için yüksek miktarlar ödemeyen Cimbom, transfer bütçesinin büyük payını orta sahaya yapacağı takviyeye ayırdı.

Bu bölgeye almayı düşündüğü oyuncularla temas halinde olan sarı-kırmızılılar, uzun süredir birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

GUEYE İÇİN 48 SAAT BEKLENECEK

Galatasaray'da orta saha transferi için listenin ilk sıralarında yer alan isimlerden biri La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Senegelli Pape Gueye oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği Gueye için İspanyol ekibiyle temaslara hız verildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçı bitene kadar orta saha için belirlediği adayları değerlendireceği ve bu karşılaşmanın ardından görüşmelerin neticeleneceği ifade edildi. Bu doğrultuda Gueye için de 48 saat bekleneceği bildirildi.

TRANSFERDE KIRAN KIRANA PAZARLIK

Senegal'i Afrika Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan golü atan Pape Gueye için Villarreal'in kapıyı 40 milyon euro'dan açtığı belirtildi. Galatasaray'ın görüşmelerde yaptığı pazarlıklara rağmen İspanyol kulübünün 35 milyon euro'nun altına düşmediği öğrenildi.

Öte yandan kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli orta sahanın, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'da forma giymeye hazır olduğu ifade edildi.

Tam adı Pape Alassane Gueye olan 27 yaşındaki orta saha, futbola Fransa'da başladı. Hem Fransa hem de Senegal vatandaşlığı bulunan oyuncu, milli takım tercihini Senegal'den yana kullandı ve ülkesiyle iki kez Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşadı. 1,89 metre boyundaki Gueye, uzun boyuna rağmen yüksek teknik kapasitesi ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla öne çıkıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Pape Gueye, bu sezon 18'i ilk 11'de olmak üzere toplam 22 maçta forma giydi. Gueye bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.

Afrika Uluslar Kupası'nda tamamı ilk 11'de olmak üzere 6 maçta sahaya çıkan Gueye, bu maçlarda ise 2 gol katkısı yaptı.