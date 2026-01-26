Menü Kapat
Gecen beri haber alınamıyordu! 19 yaşındaki genç ailesi tarafından ölü bulundu

19 yaşındaki motosiklet sürücüsünden gece saatlerinden beri haber alınamıyordu. Ailesinin telefonundaki konum uygulamasıyla yaptığı takip sonucu kaza yapmış halde ölü bulundu. Sabah saatlerinde acı manzarayla karşılaşan aile yasa boğulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da geceden bu yana kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü, ailesinin telefonundaki konum uygulamasıyla yaptığı takip sonucu kaza yapmış halde ölü bulundu. Sabah saatlerinde acı manzarayla karşılaşan aile yasa boğulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Yeni Güney Çevre Yolu'nda Kasaplar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erencan Fiş (19) idaresindeki plakasız motosiklet, yol kenarındaki kaldırıma çarparak orta refüje uçtu. Gece saatlerinde kimsenin fark etmediği kazada yaralanan Erencan Fiş, sabaha kadar kaza yaptığı noktada kaldı.

AİLESİ ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Gece saatlerinden itibaren ailesinin ulaşamadığı Erencan Fiş için yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde bir yakınının kullandığı konum uygulamasıyla Erencan Fiş’in konumu tespit edildi. Konuma giden aile acı manzara ile karşılaştı. Erencan Fiş’in cansız bedenini bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Erencan Fiş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fiş’in cansız bedeni, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Yaşam
