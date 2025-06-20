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 | Yusuf Özgür Bülbül

Gelin Uçtu artık tescilli!

Manisa’nın Demirci ilçesindeki Gelin Uçtu Tabiat Parkı tescillendi. 1730 Rakımlı Gelin Uçtu Kayalıkları Türkiye’nin 271. Tabiat Parkı olarak kayda geçti...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 18:16

Manisa’nın Demirci ilçesinde efsanelere konu olan 1730 rakımdaki Gelin Uçtu kayalıkları Tabiat Parkı olarak tescillendi. Gelin Uçtu Kayalıkları Türkiye'nin 271'inci Tabiat Parkı olarak tescillenmiş oldu. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde İlçenin en yüksek rakımlı tepesinde bulunan Gelin Uçtu Kayalıklarının Türkiye’nin 271. Tabiat Parkı olarak onaylandığını açıkladı.

BİR ÇOK ÖZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Alanın biyolojik çeşitliliğinin ve jeolojik yapısının korunması hedeflenirken, efsanelere konu olan Gelin Uçtu kayalıklarının doğal güzelliği alan seyir terası, yürüyüş yolları, oturma alanları ve sosyal alan olarak hazırlanarak hizmete sunulması hedefleniyor. Karaçam ormanlarının yamacında yer alan tepenin kampçılar ve doğaseverler için bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Gelin Uçtu artık tescilli!

8 AY SÜRDÜ

Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, "Şehrimizin doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak ve doğa turizmini ilçemize kazandırmak için 1730 rakımlı gelin uçtu kayalıklarını tabiat parkı olarak tescillenmesi hedefindeydik. Efsaneler konu olan, Demirci’nin zirvesinde bulunan Gelin Uçtu Kayalıklarının Tabiat Parkı olarak tescillenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. Yaklaşık 8 ay süren çalışmalar neticesinde Gelin Uçtu Kayalıkları Ülkemizin 271. Tabiat Parkı olarak tescillenmesine karar verildi" dedi.

Gelin Uçtu artık tescilli!


Başkan Kara, "Gelin Uçtu Kayalıkları Tabiat Parkı alanı önümüzdeki günlerde yürüyüş yolları, seyir terası ve oturma ve sosyal alanları ile hizmete sunulması hedefleniyor. Doğa turizmi noktasında ilçemize önemli bir ivme kazandıracak olan Gelin Uçtu Kayalıkları Tabiat parkı zengin biyolojik çeşitliliği, doğal güzelliği, temiz havası ve manzarası ile doğaseverlerin, kampçıların ve fotoğraf tutkunlarının cazibe merkezi haline gelecek" şeklinde konuştu.
Başalan Mesire Alanında da gerekli düzenlemeleri yapacaklarını anlatan Başkan Kara, "Başalan mesire alanının da Orman İşletme Müdürlüğü ile gerekli işlemleri yapıldı. Başalan mesire alanında da kapsamlı bir düzenleme yapacağız. piknik masaları, barbekü fırınları, çocuk oyun alanları ile eski güzel günlerine döndüreceğiz" dedi.

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