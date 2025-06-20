Görenler şoke oldu, telefona sarıldı! Büyüklüğü 20 cm: Eline alıp arabasında götürdü

Batman'da piknik yapan vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Büyüklüğü 20 santimetreyi dev çekirgeyi bir vatandaş eline alıp arabasında götürdü. Uzmanlar etçil çekirge için uyarı yapıyor.

Batman kırsalında piknik yapan vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Büyüklüğü 20 santimetreyi bulan dev bir etçil çekirge gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Çekirgeyi görenler cep telefonu kameralarıyla hemen kayıt yaptı.

TARIMA ZARARLI BÖCEKLERLE BESLENİYOR

Edinilen bilgilere göre bir vatandaş, kırsalda bulduğu dev çekirgeyi doğadan alıp kendi özel aracıyla şehir merkezine taşıdı. Uzmanlar ise özellikle yaz aylarında daha sık görülen bu tür etçil çekirgelerin insanlara zarar vermediğini, aksine tarıma zararlı böceklerle beslendiklerini belirterek endişeye gerek olmadığını ifade etti.

DEV ÇEKİRGELERİ ÖLDÜRMEYİN UYARISI

Latince ismi "Saga ephippigera" olan etçil çekirge büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Türkiye’de yine Batman’da görülen dev çekirge, Nemrut Dağı'nda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan devasa heykellerin bulunduğu bölgede de görülmüştü.

Uzmanlar bu çekirgenin kendinden küçük çekirge ve böcekleri yediği için etçil olduğunu vurguluyor ve öldürülmemesi gerektiğini söylüyor.