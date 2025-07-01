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 | Bengül Arıca

Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı! Kilolarca altın, deste deste para...

Van'da düzenlenen bir aşiret düğününde takılan para ve altınlar görenleri şaşkına çevirdi. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünde geline 2 kilo altın, damada ise 6 buçuk milyon TL takıldı.

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Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı! Kilolarca altın, deste deste para...
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 11:03

Aşiret düğününde takılanlar görenleri şaşkına çevirdi. Van'da Xelilan Aşireti'nin önde gelen isimlerinden iş adamı Orhan Cintan'ın kardeşi eski Bostaniçi Belediye Başkanı Halil Cintan'ın yeğeni Orhan Cintan, iş adamı İdris Parlak'ın kızı Bahar Parlak ile dünya evine girdi. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katılım sağladığı düğün son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü oldu.

Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı! Kilolarca altın, deste deste para...

GELİN VE DAMADA TAKILANLAR DUDAK UÇUKLATTI!

Düğünde gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklatırken, 1 ton etin tüketildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı! Kilolarca altın, deste deste para...

TAKI TÖRENİ 5 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 5 saat süren takı töreni sonunda damada 6 buçuk milyon TL bahşiş, geline ise 2 kilo altın takılırken, masaya konulan paraları ise 14 kişi saydı. Düğün töreni sonunda katılımcılara teşekkür eden toy büyüğü iş adamı Haşim İnan, gelin ve damada bir ömür mutluluklar dileyerek, "Çok güzel bir düğün oldu. Düğünümüze Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan katılım sağlandı. İki gün süren düğünümüzde yaklaşık 9 bin kişiye yemek ikramı yapıldı. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı! Kilolarca altın, deste deste para...

Damadın Abisi Ünal Cintan ise gelen bütün misafirlere teşekkür ederek, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diledi.

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ETİKETLER
#Van
#Aşiret Düğünü
#Halil Cintan
#Orhan Cintan Bahar Parlak
#Takı Töreni
#Ünlü Davetliler
#Düğün Masrafları
#Yaşam
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