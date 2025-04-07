Gelin ve damadın en mutlu günü kabusa döndü!

Antalya'da bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın gelin ve damadın en mutlu gününü kabusa çevirdi. Yangın, 4 katlı apartmanın 1.Katında saat 21.30 sıralarında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında evin bir odası yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evlenip dünya evine girmeye hazırlanan Said ve Macide isimli yabancı uyruklu çiftinin düğünlerinde olduğu öğrenildi.

DÜĞÜNDEYKEN EVLERİ YANDI

Evinde yangın çıktığını öğrenen damat, gelin arabası ile olay yerine gelerek evine baktı, yangının söndürüldüğünü gören damat, gelin arabası ile düğününe geri gitti.

Olayın görgü tanıklarından mahalle sakini Müslüm Nar, "Karşı apartmanda yangın olduğunu fark ettim. İtfaiye ile birlikte demir kapıyı kırmak zorunda kaldık. Pencereyi kırdığımızda ev birden alev aldı. Yangın büyüyünce itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktı diye duyduk. Ev sahibi damat o sırada kendi düğünündeydi. Önce burada kutlama yaptılar daha sonra düğün salonuna gittiler. Onlar gittikten sonra yangın çıktı. O sırada evde kimse yoktu. Yangında herhangi bir sıkıntı olmadı. Sadece olan eşyalara oldu. Damat ve elin en mutlu günlerinde mutsuz bir olay yaşadı" dedi.