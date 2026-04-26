Gelinin çiçeği damadın mezarına koyuldu! Düğün günü ölen çifte acı veda

Burdur'un Çavdır ilçesinde önceki akşam kına gecesi düzenlenen ve dün düğünleri olacak 20 yaşındaki Ayşegül Maral ve 34 yaşındaki Fatih Özaslan çifti evlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin cenazeleri morga kaldırılırken yapılan otopsi işleminden sonra Ayşegül Maral'ın cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi.

GELİNİN ÇİÇEĞİ DAMADIN MEZARININ BAŞINDA

Fatih Özaslan'ın cenazesi ise bugün Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dün gerçekleştirilecek olan düğün için hazırlanan gelin çiçeği ise damadın babası Adem Özaslan tarafından oğlunun mezarının başına konuldu.