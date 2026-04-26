Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Gelinin çiçeği damadın mezarına koyuldu! Düğün günü ölen çifte acı veda

Burdur'un Çavdır ilçesinde düğünleri olacağı gün evlerinde ölü bulunan çiftten damat Fatih Özaslan’ın cenazesi gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Düğünde kullanılmak üzere hazırlanan gelin çiçeği ise damadın babası tarafından mezarın başına konuldu.

'un ilçesinde önceki akşam düzenlenen ve dün düğünleri olacak 20 yaşındaki Ayşegül Maral ve 34 yaşındaki Fatih Özaslan çifti evlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin cenazeleri morga kaldırılırken yapılan otopsi işleminden sonra Ayşegül Maral'ın cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde kına gecesi sonrası düğünleri olacak 20 yaşındaki Ayşegül Maral ve 34 yaşındaki Fatih Özaslan çifti, evlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu ve hayatlarını kaybetti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ayşegül Maral'ın cenazesi otopsi sonrası memleketi Adana'ya gönderildi.
Fatih Özaslan'ın cenazesi Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde toprağa verildi.
Düğün için hazırlanan gelin çiçeği, damadın babası tarafından oğlunun mezarının başına konuldu.
GELİNİN ÇİÇEĞİ DAMADIN MEZARININ BAŞINDA

Fatih Özaslan'ın cenazesi ise bugün Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dün gerçekleştirilecek olan için hazırlanan gelin çiçeği ise damadın babası Adem Özaslan tarafından oğlunun mezarının başına konuldu.

