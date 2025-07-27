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 | Baran Aksoy

Genç çiftçiden takdirlik hareket! Tonlarca ürünü halka ücretsiz dağıttı

Amasya'da genç çiftçi takdirlik bir hareket sergileyerek, tarlasında yeni hasat ettiği 8 ton patatesi halka ücretsiz bir şekilde dağıttı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Genç çiftçiden takdirlik hareket! Tonlarca ürünü halka ücretsiz dağıttı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 10:39

Samsun’da makineleri üzerine üniversite eğitimi aldıktan sonra memleketi ’nın ilçesine bağlı Ayrancı köyüne dönen 21 yaşındaki Sergen Doğan, ailesiyle birlikte yaparak geçimini sürdürüyor.

Genç çiftçiden takdirlik hareket! Tonlarca ürünü halka ücretsiz dağıttı

Bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu söyleyen Doğan, tarlada henüz hasat edilmeyen patatesleri sıcak havadan korumak için yeniden yağmurlama sistemi kurmayı planladığını belirtti.

Genç çiftçiden takdirlik hareket! Tonlarca ürünü halka ücretsiz dağıttı

"NE TALEP VAR NE DE ARZ"

Patatese devletin taban fiyat belirlemesi gerektiğini savunan genç çiftçi, “Patatesin hasat zamanı geldi. Satmamız gerekiyor ama ne talep var ne de arz. Genç çiftçilerin desteklenmesini istiyorum. Sulak arazilerin değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Genç çiftçiden takdirlik hareket! Tonlarca ürünü halka ücretsiz dağıttı

HALKA ÜCRETSİZ DAĞITTI

Doğan'ın köyünden traktörle Suluova ilçe merkezine getirdiği bir römork dolusu çuvalları kısa sürede kapış kapış gitti. Genç çiftçi o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

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#amasya
#suluova
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#çiftçilik
#patates
#Genç Çiftçi
#Taban Fiyat
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