Genç çiftçiden takdirlik hareket! Tonlarca ürünü halka ücretsiz dağıttı

Samsun’da tarım makineleri üzerine üniversite eğitimi aldıktan sonra memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Ayrancı köyüne dönen 21 yaşındaki Sergen Doğan, ailesiyle birlikte çiftçilik yaparak geçimini sürdürüyor.

Bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu söyleyen Doğan, tarlada henüz hasat edilmeyen patatesleri sıcak havadan korumak için yeniden yağmurlama sistemi kurmayı planladığını belirtti.

"NE TALEP VAR NE DE ARZ"

Patatese devletin taban fiyat belirlemesi gerektiğini savunan genç çiftçi, “Patatesin hasat zamanı geldi. Satmamız gerekiyor ama ne talep var ne de arz. Genç çiftçilerin desteklenmesini istiyorum. Sulak arazilerin değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

HALKA ÜCRETSİZ DAĞITTI

Doğan'ın köyünden traktörle Suluova ilçe merkezine getirdiği bir römork dolusu patates çuvalları kısa sürede kapış kapış gitti. Genç çiftçi o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.